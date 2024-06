Moraes e Gilmar Mendes vão participar de documentário sobre Michel Temer

Os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do STF, toparam gravar depoimentos para o documentário “963 dias”, de Bruno Barreto, sobre o governo de Michel Temer.

A lista de entrevistados também inclui o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles e o ex-presidente da Petrobras Pedro Parente, além do falecido Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile.

No longa-metragem produzido pela Giros Filmes, Barreto quer escrutinar o que considera o último governo “não polarizado”.

Um dos enfoques é mostrar que Temer aproveitou a impopularidade para avançar com medidas que, na visão do diretor, deram frutos anos depois, como a reforma trabalhista e a preparação do terreno para a criação do Pix e a reforma da Previdência.

Nos bastidores da produção, Temer – que já gravou uma entrevista e ainda fará uma segunda – disse se sentir hoje “muito mais prestigiado” do que quando deixou a Presidência.