Moraes e Bolsonaro: a corda volta a esticar na Praça dos Três Poderes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Alexandre de Moraes mandou Jair Bolsonaro se apresentar na Superintendência da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento no inquérito que investiga o vazamento de dados sigilosos do TSE.

Bolsonaro, ciente da ordem, decidiu usar a AGU para ganhar tempo e ignorar o depoimento. O recurso apresentado pelo governo, já sabidamente fora do prazo legal, foi rejeitado.

Bolsonaro deveria depor por volta de 14h, mas ignorou a ordem. Moraes rejeitou o recurso do presidente. A situação em Brasília é tensa.

Se fosse um cidadão comum, Bolsonaro já estaria numa viatura da PF sendo conduzido para cumprir a ordem judicial que ignorou. Como é o presidente, não há no Supremo até agora a mínima ideia do que fará Moraes para garantir que sua decisão judicial não seja desmoralizada.

Essa situação já havia sido vislumbrada por aliados de Bolsonaro no passado. O presidente queria uma decisão do STF para ignorar e, com isso, desmoralizar a Corte. O momento, ao que parece, chegou.