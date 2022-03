Monopolista, Petrobras precisa ter responsabilidade, diz chefe do Cade

Está em curso no Conselho Administrativo de Defesa Econômica um procedimento que investiga suposto abuso cometido pela Petrobras em função de sua condição de monopolista no mercado de combustíveis.

Ao Radar, Alexandre Cordeiro, presidente do órgão, afirma que a apuração está evoluindo e que o Cade tem preocupação com a precificação da empresa, que apesar de ter registrado lucro de 100 bilhões de reais em 2021, segue aumentando o valor do produto, em consonância com o mercado internacional.

“O Cade não controla preço e não temos a pretensão de voltar à década de 80. O que o Cade controla é a concorrência, inibindo o abuso de posição dominante. Monopólio é posição dominante e a Petrobras é uma monopolista, o que, necessariamente, impõe a ela, uma maior responsabilidade perante os consumidores brasileiros. É nesse contexto que o Cade, dentro de sua competência institucional, fará de tudo para defender esses consumidores”, diz Cordeiro.

O presidente do Cade diz que a situação se tornou ainda mais preocupante por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia. “A gente está em um momento de pandemia e no início de uma guerra que envolve uma região que é grande produtora de petróleo e também de gás natural. E a gente está vendo uma escalada dos preços. Por outro lado, no Brasil temos, junto com a escalada, uma empresa monopolista”, afirma.