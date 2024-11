Ministros do STF avaliam que caso do golpe será concluído em 2025

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após a Polícia Federal concluir o relatório do inquérito do golpe de Estado, indiciando Jair Bolsonaro e outros 36 investigados, ministros do STF avaliam que a Corte deverá analisar o caso em 2025, antes do ano eleitoral que marcará a disputa pela cadeira de Lula em 2026.

No atual estágio do caso, a PF apresentou as provas ao ministro Alexandre de Moraes, que deve encaminhar o caso para análise da PGR. Caberá ao procurador-geral Paulo Gonet oferecer denúncia contra os investigados.

Diante das evidências já colhidas e divulgadas pela PF contra os investigados, ministros ouvidos pelo Radar avaliam que não há chance de a PGR entender que o caso deve ser arquivado. Em outras palavras, os envolvidos na trama golpistas serão, aos olhos dos ministros do STF, denunciados.

A partir daí, caberá ao tribunal decidir se aceita a denúncia e torna os investigados réus pelos crimes que serão apontados pela PGR. Essa etapa deve começar e ser concluída no próximo ano.

Na avaliação desses ministros ouvidos pelo Radar, a PGR não deve demorar a analisar as provas e apresentar denúncia, o que deve ocorrer no início do próximo ano.