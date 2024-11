Ministro petista terá nome testado em pesquisa presidencial

Chefe do MEC, o petista Camilo Santana será incluído na próxima pesquisa presidencial de um grande instituto.

A pedido do petismo, o nome do ministro será testado como alternativa ao lado de outro quadro do partido, o chefe da Fazenda, Fernando Haddad.

Na avaliação de interlocutores do Planalto, Haddad ainda segue como o principal nome do governo a ocupar o lugar de Lula, caso o presidente não dispute a reeleição, mas tem sofrido desgastes por causa da disputa política no petismo em torno do corte de gastos.

Santana não faz uma gestão brilhante na Educação, mas tem ativos a somar com os programas bancados por um dos maiores orçamentos da Esplanada.

Continua após a publicidade

Apesar desse movimento, Lula segue como principal nome a disputar em 2026. Na edição de VEJA que está nas bancas, um de seus principais conselheiros, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, fala do assunto nas Páginas Amarelas.

O editor Ricardo Ferraz, autor da entrevista, pergunta a Silva se há alguma chance de Lula não concorrer à reeleição em 2026. “Ele tem todo o direito de fazer isso. Já se doou demais à vida pública brasileira. Mas conhecendo Lula tão bem, se a eleição fosse hoje, ele seria candidato com certeza”, diz Silva.