Ministro apresenta à ONU meta do Brasil para combater desigualdade racial

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, vai apresentar à ONU nesta quarta-feira, às 16h, o Relatório Nacional Voluntário das metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que integram a agenda global 2030, que não foi feito durante os últimos seis anos. A apresentação do documento será na sede das Nações Unidas, em Nova York.

Uma das principais novidades é a adoção voluntária, pelo Brasil, do ODS 18, descrito no relatório como “um compromisso com o enfrentamento às desigualdades étnico-raciais enquanto ponto central para a sustentabilidade” e exemplo da “determinação do país em enfrentar as desigualdades profundas e garantir que nenhuma comunidade seja deixada para trás”.

Oriundo do Ministério da Igualdade Racial, o ODS 18 tem os seguintes pilares: