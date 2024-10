Ministra dos Direitos Humanos vai estrear na Câmara em condições adversas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, vai fazer sua estreia no Congresso em condições desfavoráveis. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara aprovou um requerimento de convocação de autoria de Rosangela Moro (União Brasil-SP), integrante da oposição ao governo Lula.

A deputada quer que Macaé Evaristo dê explicações sobre as ações do ministério voltadas à garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

“Queremos saber como o governo está trabalhando para garantir a plena cidadania desse grupo, que representa milhões de brasileiros e demanda políticas sérias e efetivas”, afirmou Rosangela Moro.

“Precisamos de compromisso e ação concreta, e a vinda da ministra é um passo fundamental para entender como o governo pretende lidar com essas demandas”, acrescentou.