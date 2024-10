Ministério da Saúde envia kits com medicamentos contra a seca no Amazonas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Ministério da Saúde enviou 54 kits de medicamentos e insumos estratégicos para o Amazonas, como parte das ações de enfrentamento à seca severa que atinge o estado. O material chegou nesta sexta-feira.

Segundo a pasta, cada kit tem capacidade de atender 1.500 pessoas por até um mês. Ou seja, 81.000 indivíduos poderão ser atendidos nos municípios impactados.

Na semana passada, a ministra Nísia Trindade se reuniu com os secretários de saúde da região Norte do país para discutir as necessidades em cada estado.

O ministério também ampliou a campanha “Se tem fumaça, tem que ter cuidado”, para alertar a população e gestores de saúde sobre os riscos que a poluição do ar representa para a saúde pública.