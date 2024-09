MinC autoriza captação de R$ 1 milhão para espetáculo com Isabel Fillardis

O Ministério da Cultura autorizou recentemente uma produtora a captar quase quase 1 milhão de reais, até o fim do ano, para realizar uma temporada do espetáculo O Começo do Fim no Rio de Janeiro.

A comédia dramática é estrelada por Isabel Fillardis e Well Aguiar e tem texto de Denise Crispun.

Segundo o projeto, o espetáculo apresenta, “com um humor agridoce, o embate de um casal recém-separado, as voltas com a guarda compartilhada de um filho rebelde, enquanto ambos tentam refazer suas vidas”.