Milei decide retirar Argentina do bloco dos Brics

Javier Milei, o barulhento presidente argentino, enviou nesta semana uma carta aos cinco chefes de Estado dos países que integram o Brics informando que, “no momento”, a Argentina sairá da lista de países que passaria a formar parte do grupo a partir de 1º de janeiro de 2024.

A informação foi publicada pela repórter Janaína Figueiredo, no Globo, e confirmada pelo Radar com fontes do Itamaraty. A entrada da Argentina foi decidida na última cúpula do bloco, realizada no final de agosto, na África do Sul.