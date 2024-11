Mauro Cid delatou alguém da PGR? Ministros do STF querem saber

O que Mauro Cid disse na delação fechada com a Polícia Federal nos inquéritos contra o bolsonarismo ainda é um mistério, mas há ministro no STF interessado em saber se ele relatou conversas sobre relações de figuras da PGR com Jair Bolsonaro no governo, período em que se tramava, segundo a PF, um golpe de Estado.

O ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo, nesta semana, do relatório da PF sobre o inquérito do plano golpista, mas preservou em segredo o conteúdo da delação de Cid, citando diligências em curso e decisões ainda pendentes de deliberação sobre as revelações feitas pelo delator.

Enquanto esteve no Planalto, Bolsonaro teve uma relação bastante próxima com figuras importantes da PGR. A suposta postura mais branda da PGR em relação a investigações contra o bolsonarismo provocou conflitos com o próprio STF em diferentes momentos.