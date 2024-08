Marcos do Val posta foto decapitado por um Moraes musculoso; fetiche?

Investigado no STF por integrar o plano de golpe de Estado bolsonarista, o senador Marcos do Val tornou-se alvo, nesta semana, de outro procedimento por usar suas redes sociais para atacar investigadores da Polícia Federal.

Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas do senador em até 50 milhões de reais e ainda suspendeu as redes sociais do mandatário. A decisão, no entanto, parece não ter incluído o X de Elon Musk. E foi lá que o senador voltou a atacar, nesta terça, o ministro do STF.

Do Val postou uma foto gerada por inteligência artificial de conteúdo duvidoso em com um texto em que define Moraes como “o brasileiro mais perverso e com o maior número de crimes contra a humanidade em toda a nossa história”.

Para quem não lembra, Do Val é aquele senador que pediu parecer de uma equipe médica do Senado para atestar a própria sanidade mental. Agora, ele acredita que pode conquistar os outros senadores para ser eleito, no ano que vem, presidente do Senado. Ao postar a foto de Moraes, o senador lançou sua candidatura ao comando da Casa.

Continua após a publicidade

O risco, segundo colegas, é de conseguir uma vaga no mesmo lugar onde estava, até outro dia, Felipe Martins, o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro solto por Moraes na sexta-feira passada.