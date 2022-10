Marco dos jogos de azar deve ser aprovado ainda neste ano

Atualizado em 28 out 2022, 20h20 - Publicado em 30 out 2022, 16h01

O Congresso deve aprovar — e Jair Bolsonaro sancionar — ainda neste ano o marco legal dos jogos de azar.

O projeto segue no Parlamento e tem oposição de diferentes bancadas, mas ganhou força por ser um importante canal de arrecadação para o governo que iniciará janeiro duramente endividado pelos gastos eleitorais neste ano.

Para se ter uma ideia, parlamentares que atuaram na discussão dessa proposta e defendem a regulamentação do jogo estimam em 150 bilhões de reais o potencial de arrecadação de todas as atividades que passarão a ser tributadas com a aprovação do marco legal.