Maranhão de Dino investe em restaurantes com comida a R$ 1

Governador do Maranhão, Flávio Dino inaugurou nesta semana três restaurantes populares no estado. Agora, são 67 unidades espalhadas por cidades maranhenses que servem refeições a 1 real.

Com tantos brasileiros assombrados pela fome, o avanço do projeto não deixa de ser uma boa lembrança para outros governadores que não investem nessa política.

A meta de Flávio Dino é chegar ao fim do ano com 100 restaurantes populares abertos no estado. “Temos hoje a maior rede de segurança alimentar do Brasil”, diz Dino.