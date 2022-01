Maceió lança selo ‘100% vacinados’ para estimular comércio e turismo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Prefeitura de Maceió lança nesta sexta o Selo “Ambiente Seguro”, que será concedido às empresas que vacinarem todos os seus colaboradores contra a Covid-19.

O objetivo da iniciativa é estimular o comércio e o turismo, uma vez que os consumidores saberão que naquele estabelecimento todas as pessoas foram imunizadas com duas doses no mínimo.

“O selo contará com um QR Code, que levará à relação de estabelecimentos que obtiveram o selo bem como à situação da vacinação na capital alagoana”, diz a prefeitura.

A estimativa é de que 10.000 estabelecimentos recebam o selo já no primeiro mês. A primeira empresa a receber será um hotel.