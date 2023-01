Lula vai receber proposta de ‘modernização’ das Forças Armadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir até esta sexta-feira com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para receber uma proposta de “modernização” das Forças Armadas. O encontro foi anunciado pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, na saída de um almoço oferecido nesta terça por Múcio, com o general Júlio Cesar de Arruda, o almirante Marcos Sampaio Olsen e o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno.

Os quatro já foram recebidos por Lula no Palácio do Planalto na segunda-feira da semana passada, um dia após os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas nas sedes dos Três Poderes em Brasília.

A jornalistas, Rui Costa afirmou que a ideia do presidente “desde o início” é discutir com o Ministério da Defesa e com as Forças Armadas a modernização delas.

“Em qualquer lugar do mundo, as principais nações do mundo, há um alinhamento dos investimentos na defesa da nação, do país, dos investimentos nas Forças Armadas, com ciência, com tecnologia, com desenvolvimento de conhecimento, com formação de mão de obra, e o presidente Lula já tinha definido desde o período da campanha que ele gostaria de modernizar as Forças Armadas, aumentar o investimento na defesa do país e fazer o que as principais nações do mundo fazem, que é que esse investimento tenha um alinhamento com outras ações prioritárias de governo, por exemplo, formação de mão de obra”, declarou.

O chefe da Casa Civil citou centros de excelência como o ITA, que forma engenheiros na área da Aeronáutica, e o desenvolvimento do submarino nuclear, da Marinha, como exemplos de desenvolvimento de tecnologias.

“É esse o conceito que nós queremos implementar junto ao Ministério da Defesa para que a gente possa, inclusive, aumentar o investimento com outras modalidades de captação de recursos e de modernização, inclusive na forma de contratar. Outras nações do mundo, por exemplo, nações grandes, desenvolvidas, fazem projetos de PPP [Parceria Público-Privada] para equipar suas Forças Armadas. Com isso, elas conseguem antecipar investimentos, que se fossem depender apenas do recurso orçamentário anual, não seriam possíveis. Como nós estamos falando de investimentos de longo prazo, como um navio, um avião, que o tempo da dilação desse investimento em geral são 20, 30 anos, eles cabem muito bem no projeto de PPP. Então, nós conversamos sobre todas as possibilidades e modernização das Forças Armadas”, explicou.

O ministro acrescentou que Lula já havia solicitado, no fim do ano passado, que os militares elaborasse uma proposta neste conceito e formato, que já está pronta. Costa então disse que tentaria incluir a reunião na agenda do presidente até sexta-feira para que ele assista a apresentação das Forças.

