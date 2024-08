Lula vai receber atletas que disputaram Jogos Olímpicos no Planalto

O presidente Lula vai receber um grupo de atletas que representaram o Brasil neste ano nos Jogos Olímpicos de Paris na tarde desta segunda-feira, no Palácio do Planalto. Também estarão presentes a primeira-dama, Janja, e o ministro do Esporte, André Fufuca, além de outros medalhistas e autoridades do setor esportivo.

Marcado para as 16h, o evento vai celebrar a conquista de 20 medalhas em 11 modalidades distintas pelo Brasil na competição. Foram três ouros, sete pratas e dez bronzes, resultado que colocou o país na 20ª colocação do quadro geral de medalhas.

De acordo com o governo, todas as conquistas têm em comum a presença do Bolsa Atleta, programa de patrocínio direto do Governo Federal a atletas.