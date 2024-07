Lula vai participar de conferência dos direitos da pessoa com deficiência

O presidente Lula vai participar nesta quarta-feira da solenidade de encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília. Esta é a quinta edição do evento, que voltou a acontecer após oito anos de hiato.

Durante a solenidade, será apresentada a Carta de Brasília, com recomendações para diversos órgãos sobre deliberações dos participantes do evento. Lula e o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também vão anunciar entregas do governo federal para a população com deficiência.

A atividade foi convocada em abril de 2023 e ocorre após as etapas municipais, estaduais e livres. O evento conta com o apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), STJ e Senado, com patrocínio da Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI).