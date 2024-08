Lula vai participar da posse de Herman e Salomão no STJ

Próximo presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin e seu vice, Luis Felipe Salomão, foram ao Palácio do Planalto, nesta quarta, levar ao presidente Lula o convite para o evento do próximo dia 22, que deve reunir uma legião de figuras do Judiciário, de embaixadas de países com representação em Brasília e, claro, de políticos de diferentes partidos.

Herman e Salomão foram eleitos pelo pleno no dia 23 de abril para conduzir o tribunal no biênio 2024-2026, em substituição à ministra Maria Thereza de Assis Moura e ao ministro Og Fernandes, atuais presidente e vice, respectivamente.