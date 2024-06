Lula vai participar da COP29, no Azerbaijão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Anfitrião da COP30, que acontecerá no ano que vem em Belém, o presidente Lula deverá viajar a Baku, no Azerbaijão, para a 29ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

O evento ocorre em novembro deste ano, mês em que o Brasil vai sediar a Cúpula de chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro. A informação foi revelada pelo Radar na edição de VEJA que vai às bancas neste sábado e foi confirmada pelo próprio Lula há pouco, em entrevista à Rádio Meio, do Piauí.

Esta será a terceira COP consecutiva do presidente, que foi a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no ano passado, e participou da conferência no Egito em 2022, antes mesmo de tomar posse, como convidado.

Até lá, ele também deverá ir ao Paraguai e à Bolívia, em julho, ao Chile, em agosto, ao México e aos Estados Unidos, em setembro, e à Rússia, em outubro.