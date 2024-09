Lula vai à comemoração do dia do Diplomata no Palácio Itamaraty

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula vai participar logo mais, a partir das 11h, da comemoração do Dia do Diplomata. O evento vai acontecer no Palácio Itamaraty, em Brasília.

Durante a cerimônia, haverá imposição de Insígnias da Ordem do Rio Branco e a cerimônia de formatura de uma turma do Instituto Rio Branco, batizada de Esperança Garcia — reconhecida pela OAB com a primeira advogada brasileira.

Escravizada, Esperança viveu no século 18, no Piauí, e denunciou em carta os maus tratos aplicados pelo capitão Antônio Vieira Couto. Endereçado ao então governador da província, o documento foi considerado uma das primeiras petições jurídicas do Brasil, séculos depois, após a descoberta de uma cópia da carta nos arquivos públicos do estado.