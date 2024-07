Lula sanciona lei que institui Dia da Lembrança do Holocausto; veja a data

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula sancionou nesta terça-feira a lei que institui o Dia Nacional da Lembrança do Holocausto, que será oficialmente comemorado, anualmente, em 16 de abril.

Apresentada em 2017 pelos ex-deputados Jorge Silva e Sergio Vidigal, a proposta foi aprovada pela Comissão de Educação e Cultura do Senado no último dia 25 de junho e seguiu para a sanção presidencial.

O dia escolhido para lembrar do assassinato de 6 milhões de judeus, além de opositores políticos, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e outras minorias, se refere à data da morte do diplomata brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas, que atuou para salvar pessoas ameaçadas pelos nazistas.