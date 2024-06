Lula rejeita convite da Suíça para cúpula pela paz entre Rússia e Ucrânia

Na reunião bilateral que teve nesta quinta-feira com a presidente da Suíça, Viola Amherd, em Genebra, Lula foi chamado pela anfitriã para participar de uma cúpula pela paz entre Rússia e Ucrânia, que será realizada no país neste fim de semana, mas rejeitou o convite.

Segundo o Planalto, o presidente “cumprimentou a Suíça pela organização da Conferência, mas reiterou a posição do Brasil, de que uma solução para a crise demandaria a participação de representantes dos dois lados do conflito“. Os russos não foram convidados.

Ainda de acordo com o governo brasileiro, Lula reiterou o interesse do Brasil de participar e ajudar a viabilizar discussões de paz entre as duas partes. A reunião ocorreu no hotel em que o presidente está hospedado em Genebra.