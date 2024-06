Em Genebra, Lula se reúne com a presidente da Suíça

Horas depois de desembarcar em Genebra, o presidente Lula adicionou na sua agenda uma reunião bilateral com a presidente da Suíça, Viola Amherd, que não estava prevista na lista de compromissos dele no país.

Segundo o Planalto, o encontro ocorreu às 14h30, no horário local (9h30, no horário de Brasília). Uma hora depois, Lula se reúne com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Gilbert Houngbo, antes de participar da sessão de encerramento do fórum inaugural da Coalizão Global para a Justiça Social, no âmbito da 112ª Conferência Internacional do Trabalho.

Até o momento, o governo ainda não informou quais assuntos foram tratados na reunião com a presidente da Confederação Suíça.