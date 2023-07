Lula recebe administrador da Nasa para discutir cooperação espacial

O presidente Lula vai receber na manhã desta segunda-feira o administrador da Nasa, Bill Nelson, e a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, para discutir iniciativas de cooperação espacial. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, também vai participar da conversa, marcada para as 10h30, no Palácio do Planalto.

Depois de passar pelo país, o chefe da agência espacial americana também irá à Argentina, onde se reunirá com o presidente Alberto Fernández, e à Colômbia. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Bill Nelson terá encontros com autoridades espaciais de cada país para “aprofundar a cooperação bilateral em uma série de áreas relacionadas à inovação e à pesquisa, especialmente em ciências da terra, para atingir as metas mútuas de nossas nações, para lidar com as mudanças climáticas e alcançar emissões net-zero até 2050”.

No Brasil, a Nasa está envolvida com o Servir Amazônia, que usa os dados da agência para capacitar cientistas e tomadores de decisão, em toda a região, a rastrear e entender as mudanças ambientais quase em tempo real, avaliar ameaças climáticas, como desmatamento e segurança alimentar, e responder rapidamente a desastres naturais.

