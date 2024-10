Lula fará novos exames médicos após queda no banheiro

O presidente Lula será submetido, nos próximos dias, a novos exames médicos para monitoramento da lesão que sofreu no último sábado, no Palácio da Alvorada, ao escorregar e bater com a nuca no chão. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência, serão exames já programados para acompanhamento do caso.

O acidente lhe causou um ferimento na cabeça, na região da nuca, onde foi constatada uma pequena hemorragia interna por meio de ressonância magnética. Por causa do ocorrido, a equipe médica do presidente o orientou a cancelar a ida a Kazan, na Rússia, onde participaria presencialmente da Cúpula do Brics.

A reportagem apurou que Lula segue em bom estado de saúde e terá agenda de trabalho normal nesta semana em Brasília, no Palácio do Planalto, já que seu único impedimento é a realização de viagens aéreas de longa duração.