Lula entra em campo para fazer Rogério Favreto ministro do STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula entrou de cabeça na campanha para fazer o desembargador Rogério Favreto, do TRF-4, ministro do STJ.

O petista não esquece o empenho do magistrado gaúcho para tentar tirá-lo da prisão no auge da Operação Lava-Jato.

Os movimentos de Lula por Favreto junto a ministros do STJ, no entanto, abriram uma guerra no tribunal. O gaúcho precisa dos votos dos integrantes da Corte para entrar na lista tríplice que será enviada ao Planalto.

Com a preferência presidencial já conhecida, os outros dezesseis desembargadores candidatos agora fazem campanha contra Favreto, para que ele sequer consiga ficar entre os três melhores colocados. Como cada ministro do STJ costuma ter seus candidatos preferidos nos estados, a coisa ficou imprevisível.

Continua após a publicidade

“Se ele entrar, é derrota certa pra todos”, diz um candidato.

A sessão para votação e formação das listas no STJ ainda não tem data para ocorrer, já que o trabalho da comissão escrutinadora dos candidatos está atrasado.