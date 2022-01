Lula e o PT sonham com ‘sabático’ de Dilma em Paris

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula e o PT não irão admitir em público, mas a verdade é que o partido adoraria ver Dilma Rousseff partir para um sabático em Paris, como fez Ciro Gomes no segundo turno das eleições de 2018.

A petista chegou ao Planalto pelas mãos de Lula que vendeu ao país a fake news da “gerentona” que sabia de todas as coisas. No governo, Dilma construiu o desastre político, econômico e administrativo que produziu uma maioria — no Congresso e nas ruas – favorável ao seu impeachment.

Como lembrou Ciro Gomes recentemente, Lula inventou Dilma em 2010 porque acreditava que a fiel auxiliar iria lhe devolver a cadeira em 2014. Dilma não só barrou Lula como decretou o fim do domínio petista no Planalto. Dizendo-se traído por Dilma, Lula amargou os processos da Lava-Jato sem a proteção do foro privilegiado e acabou condenado e preso por Sergio Moro.

Para vender na campanha o mito da eficiência petista nas gestões de Lula, o petismo vai precisar apagar da história o caos gestado nos mandatos de Dilma. A operação já está em curso.