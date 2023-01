Lula e Macron discutem questão climática e violência da extrema-direita

O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou para Lula nesta quinta-feira e, segundo o Planalto, os dois discutiram por mais de uma hora sobre temas como as mudanças climáticas e a crescente violência de grupos de extrema-direita pelo mundo.

Lula convidou Macron para a Cúpula do Países Amazônicos, evento que será organizado nos próximos meses e que pretende discutir formas de preservação da floresta. Território Francês, a Guiana Francessa compartilha do bioma com o Brasil e outros países, como a Colômbia e o Peru.

De acordo com a comunicação do governo brasileiro, “os presidentes discorreram sobre esforços para combater a grande ameaça representada pela mudança do clima”. Macron reiterou o convite para que o Brasil participe do “One Forest Summit”, a ser realizado no Gabão, em março.

Os presidentes discutiram também formas de se combater a desinformação, que da munição e gera engajamento nas redes para ações violentas da extrema-direita, como a invasão às sedes dos três poderes em Brasília no início do mês. “Ambos concordaram sobre os riscos que pairam sobre a democracia em virtude das ações violentas de grupos de extrema direita”, diz nota divulgada pelo governo brasileiro.

Lula convidou Macron ainda para visitar o estaleiro em Itaboraí, no Rio de Janeiro, que toca o projeto de construção de um submarino de propulsão nuclear no Brasil com tecnologia francesa, fruto de acordo bilateral entre os países firmado em 2008.

Por fim, o presidente brasileiro disse estar tratando com os membros do Mercosul sobre a necessidade de concluir as negociações do acordo com a União Europeia.

