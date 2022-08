Lula e Bolsonaro crescem e têm 46,7% contra 38,3%, diz pesquisa AtlasIntel

A mais recente pesquisa AtlasIntel/Arko Advice sobre a eleição presidencial, divulgada nesta quinta, apontou subida nas intenções de voto tanto de Lula como de Jair Bolsonaro em relação ao levantamento do mês passado.

O petista, que tinha 44% em julho, agora tem 46,7%. Já o candidato à reeleição estava com 34% e subiu para 38,3%.

Ciro Gomes, por sua vez, caiu de 8% para 6,4%. E Simone Tebet tinha 4% e agora registrou 3,6%.

Dentre os outros sete candidatos testados (Roberto Jefferson não entrou na lista), apenas Pablo Marçal (Pros) saiu do zero, com 1,5% — e ele está envolvido em uma disputa judicial com a direção do seu partido, que retirou sua candidatura.

A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. A amostra foi de 7.475 respondentes em 2.013 municípios. O levantamento foi realizado entre o último sábado e esta quarta-feira e registrado no TSE com o número BR-00848/2022.

A metodologia de coleta da AtlasIntel é o recrutamento digital aleatório, no qual os entrevistados são escolhidos organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, laptops ou PCs).

Veja os resultados abaixo:

Lula – 46,7%

Jair Bolsonaro – 38,3%

Ciro Gomes – 6,4%

Simone Tebet – 3,6%

Pablo Marçal – 1,5%

Felipe d’Avila – 0,7%

Vera – 0,4%

Sofia Manzano – 0,2%

Constituinte Eymael – 0,1%

Léo Péricles – 0,1%

Soraya Thronicke – 0,1%

Não sei / voto branco / voto nulo – 1,9%

O levantamento fez ainda três simulações de segundo turno. Lula venceria Bolsonaro por 51,8% a 40,8% (com 7,4% de indecisos, nulos e brancos). O petista também registrou 46,5% contra 22,7% de Ciro Gomes. Neste cenário, 30,8% dos entrevistados se disseram indecisos ou declararam voto nulo ou branco.

Ciro, por sua vez, apareceu com 41,5% na simulação contra Bolsonaro, que registrou 39,8% das intenções de voto. Os outros 18,7% não souberam responder ou disseram que votariam nulo ou branco.