Lula e Bolsonaro ignoram compromissos com crianças e adolescentes

Atualizado em 6 out 2022, 11h52 - Publicado em 6 out 2022, 11h30

A Fundação Abrinq volta a mobilizar os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial para que assinem um termo de compromisso com a Fundação Abrinq prometendo dar atenção especial às crianças e aos adolescentes.

O Programa Presidente Amigo da Criança foi criado em 2002 com o objetivo de mobilizar candidatos à Presidência da República a priorizarem questões relativas à infância e adolescência durante seus mandatos. No primeiro turno, com exceção de Bolsonaro e Lula, os principais candidatos compareceram à sede da fundação para firmar formalmente este acordo.

Já foram realizadas cinco edições do Programa Presidente Amigo da Criança. Em 2003 e 2007, Lula assinou o compromisso, ainda como candidato. Em 2019 o programa mudou sua operação para mobilizar diretamente o presidente eleito. No entanto, Bolsonaro não aderiu à iniciativa.