Lula e Alckmin reúnem representantes da agroindústria no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin vão participar nesta terça-feira da cerimônia da Missão 1 do Nova Indústria Brasil, referente às cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para a segurança alimentar, nutricional e energética. O evento acontece a partir das 11h, no Palácio do Planalto.

Além de Alckmin, que comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também participarão os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação).

Representantes de entidades e empresas dos setores da agricultura familiar, agroindústria e inovação foram convidados para o evento, no quão serão feitos anúncios relacionados à primeira das seis missões da Nova Indústria Brasil, lançada em janeiro deste ano