Lula diz que Galípolo vai trabalhar no BC “com a autonomia que eu dou”

Entrevistado, nesta sexta, no programa Hora H, da Rádio MaisPB, em João Pessoa, na Paraíba, Lula prometeu não reclamar caso Gabriel Galípolo defenda aumento de juros no comando do Banco Central.

O petista elogiou o escolhido para o lugar de Roberto Campos Neto, figura duramente criticada pelo presidente da República no atual mandato na instituição.

“Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar ‘olha, tem que aumentar o juro’, (eu direi:) ‘ótimo, aumente’. Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima, competentíssima, e um brasileiro que gosta do Brasil”, disse Lula. O petista, sem ignorar que a instituição tem autonomia, o que permite a Galípolo não prestar contas ao presidente, fez questão de dizer que deixará o escolhido trabalhar. “Ele vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o Meirelles e com a autonomia que eu dou para as pessoas, até porque agora ele vai ter mandato”, disse o presidente.