Lula divide atenções com Bolsonaro no primeiro mês de governo

As 3,5 milhões nas redes sociais de publicações sobre Lula entre 1º e 31 de janeiro mostram que Jair Bolsonaro foi o “protagonista” do primeiro mês de governo. Os dados foram monitorados no Facebook, Instagram e Twitter.

As publicações sobre Lula geraram 123,5 milhões de interações, das quais 25,4 milhões também citam Bolsonaro. A posse presidencial também gerou engajamento a Lula, com 22 milhões de interações.

O atentado de 8 de janeiro aparece em seguida. Os termos “terrorismo”, “atentado”, “invasão”, “intervenção”, “Flávio Dino” e “Três Poderes” fazem parte de 15,4 milhões das interações de Lula nas redes. Enquanto palavras ligadas às Forças Armadas, como “Exército”, “Marinha”, “Aeronáutica”, “GSI”, “Defesa” e “José Múcio” tiveram 13 milhões de interações.

A tragédia do povo Yanomami também teve destaque nas redes com 3 milhões de interações, com mais repercussão na rede do que o aumento da gasolina (2 milhões) e do que a relação do BNDES com países do Mercosul (1,5 milhão).

Os dados encomendados pela startup O Pauteiro foram levantados pelo software Vox Radar, especializado no monitoramento de redes sociais.