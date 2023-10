Lula deve esperar até o ano que vem para indicar dois nomes ao STJ

Atualizado em 26 out 2023, 19h21 - Publicado em 28 out 2023, 12h01

Um importante ministro do STJ, com contatos no Planalto, diz que Lula vai demorar para indicar os substitutos para as vagas de Laurita Vaz e Assusete Magalhães no tribunal.

Laurita, como se sabe, já se aposentou. Assusete vai deixar a Corte em dezembro. Pela previsão desse ministro do STJ, Lula vai definir os escolhidos para as duas vagas de maneira conjunta.

A vaga de Laurita é destinada a integrantes do Ministério Público. Já a de Assusete será disputada entre desembargadores dos Tribunais Regionais Federais.