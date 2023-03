Lula determina 30% dos cargos de confiança para negros

O presidente Lula editou decreto nesta terça para estabelecer o contingente mínimo de 30% de negros em cargos e funções comissionadas. A meta deve ser atingida até o dia 31 de dezembro de 2025.

A determinação ocorre no Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Em evento alusivo à data, o presidente falou sobre a necessidade de reparar os anos em que o país submeteu, de forma institucionalizada os negros ao trabalho escravo.

“Apesar de ocupar o posto de segunda maior nação negra do planeta, o Brasil ainda não acertou as contas com o passado de 350 anos de escravidão. Apesar de todos os esforços e avanços, este país ainda tem uma imensa dívida histórica a resgatar”, disse Lula.

O petista também comentou a criação do Ministério da Igualdade Racial, sob comando de Anielle Franco, saudou a ministra e disse que é o “desdobramento lógico de uma caminhada que começou há duas décadas”, com a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, no primeiro governo Lula.

