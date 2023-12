Lula dá o tom das eleições municipais em reunião do PT nesta sexta

Lula vai abrir nesta sexta-feira a conferência eleitoral e o programa de governo do PT para 2024. A ideia é fazer um balanço de 2023, alinhar a base petista para implementar as políticas promovidas no Planalto e definir estratégias para buscar um melhor resultado nas eleições municipais do próximo ano — em 2020, o partido elegeu 183 prefeitos, 71% a menos que no pleito anterior.

Como mostrou o Radar, Lula já estabeleceu uma meta para 2024: enfraquecer o bolsonarismo. O petista vai priorizar os municípios onde o ex-presidente tenha apoiadores com chances de vencer as eleições.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, viajou neste ano para os estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde ajudou a construir a estratégia política para o pleito de 2024.

“Ao longo de 2023, dialogamos com dirigentes e aliados da Federação Brasil da Esperança para a construção de candidaturas vitoriosas em importantes capitais e municípios brasileiros”, disse a deputada.

“Faremos um grande debate com ministros do governo do presidente Lula e dirigentes do PT. Também apresentaremos as ferramentas para disputar com sucesso as eleições municipais de 2024”, acrescentou.

A reunião inicia nesta sexta no Centro de Convenção Ulysses Guimarães, em Brasília. No sábado, os petistas terão debates desde às 9h até a noite.