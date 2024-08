Lula conversa com Macron sobre busca por “solução pacífica” na Venezuela

O Planalto informou há pouco que o presidente Lula recebeu um telefonema do francês Emmanuel Macron nesta segunda-feira, durante a visita de Estado do brasileiro a Santiago, no Chile, na qual os dois discutiram a situação na Venezuela após as eleições do último dia 28 de julho.

Segundo o comunicado, o presidente da França elogiou a posição de Brasil, Colômbia e México emitida em nota conjunta na última quinta, e “a posição do país de estimulo ao diálogo entre o governo e a oposição venezuelana”.

No texto, os três países reforçaram o pedido para que as autoridades eleitorais do país divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação, posição adotada pelo governo Lula desde o dia seguinte às eleições. Na madrugada seguinte ao pleito, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória do presidente Nicolás Maduro, mas o resultado é questionado pela oposição e por boa parte da comunidade internacional.

De acordo com o governo brasileiro, na ligação com Macron, Lula reiterou seu “compromisso com a busca de uma solução pacífica entre as partes e que respeite a soberania do povo venezuelano”.

Na mesma conversa, o francês agradeceu a presença da primeira-dama Janja da Silva na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris e Lula “agradeceu o carinho de Macron e de sua esposa na recepção à delegação brasileira”.