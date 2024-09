Lula começa a acreditar que o companheiro Maduro é “um homem mau”

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula deve conversar, nesta terça, com o chanceler Mauro Vieira sobre a situação na Venezuela de Nicolás Maduro. Nesta segunda, o regime mandou prender o candidato da oposição, Edmundo González, que questiona o resultado fraudulento das eleições que deram um novo mandato ao ditador.

A prisão de González deve consumar a posição mais dura e distante do governo brasileiro em relação a Maduro. Na semana passada, numa entrevista, Lula já ensaiou esse afastamento ao dizer que não aceita a vitória de Maduro — nem da oposição: “O Maduro que cuide de lá. Ele que enfrente as consequências do gesto dele”.

No ano passado, Lula recebeu Maduro em Brasília e fez questão de assumir o papel de fiador do venezuelano perante a comunidade internacional e a opinião pública brasileira. Diante das câmeras de TV, no Itamaraty, apertou a mão de Maduro e disse que o companheiro não era um homem mau: “Quantos anos vocês passaram ouvindo que o Maduro era um homem mau?”