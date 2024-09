Justiça da Venezuela determina prisão de Edmundo González, opositor de Maduro

A Justiça da Venezuela aceitou o pedido do Ministério Público desta segunda-feira, 2, para emitir um mandado de prisão contra Edmundo González, candidato que disputou a presidência do país contra Nicolás Maduro. O pedido de prisão foi feito após o opositor faltar a três convocações de depoimento.

González foi chamado a depor sobre o site em que a oposição divulgou resultados detalhados que comprovariam a vitória de seu representante. Segundo o regime, se trata de “falsificações”. A terceira convocação para depor ocorreu na última sexta, e González novamente não compareceu. O MP, que é ligado ao regime de Maduro, já havia ameaçado o adversário de Maduro com prisão caso faltasse novamente.

Acusações

A investigação contra Edmundo González envolve a publicação de um site no qual a plataforma anti-chavismo denunciou a fraude eleitoral cometida pelo regime. Os opositores disseram ter obtido acesso a 25 mil das 30 mil atas de votação emitidas no pleito de 28 de julho, com base nas quais o diplomata de 74 anos derrotou Maduro por 67% dos votos a 31%.

Já o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), cooptado pelo chavismo, disse que o líder bolivariano venceu com 51% dos votos. Mas não apresentou as atas para provar o dado, após denunciar um conveniente “ciberataque” contra o sistema de urnas eletrônicas, que teria sido orquestrado pela oposição em conluio com Elon Musk, dono do X, antigo Twitter.

Agora, a Procuradoria-Geral acusou González de “suposta prática dos crimes de usurpação de funções e falsificação de documentos públicos” com a divulgação das atas eleitorais “falsas”.

Na quarta-feira 28, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, explicou que a jurisprudência do país permite que uma pessoa seja convocada até três vezes.