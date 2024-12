Lula chama Pacheco e Lira para tratar das emendas e votações no Congresso

Depois de o ministro Flávio Dino, do STF, ter rejeitado a tentativa da AGU de relaxar as medidas de transparência impostas por ele para liberar o pagamento de emendas parlamentares, o presidente Lula decidiu chamar os chefes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para discutir a situação.

O Parlamento vem ameaçando não votar matérias importantes para o Planalto, como o ajuste fiscal de Fernando Haddad e o Orçamento, se os recursos não forem liberados na forma como foi acertada em reuniões entre os poderes. A determinação de Dino de exigir transparência nos repasses é motivo de protestos por parte dos parlamentares.

Haddad, o ministro Alexandre Padilha e os líderes do governo no Parlamento devem participar do encontro nesta tarde. O governo sofre pressão do Congresso em torno do pagamento das emendas neste fim de ano e precisa liberar as verbas para não correr riscos de ser retaliado pelos congressistas.

