Lula bate forte em Bolsonaro: ‘cidadão desequilibrado, do mal’

Ao falar nesta terça no lançamento das diretrizes do seu plano de governo, Lula bateu forte em Jair Bolsonaro. Para o petista, o Brasil não vive “um período de normalidade no país”, pois tem no Planalto um “um cidadão desequilibrado, um cidadão do mal”.

“Nós não estamos vivendo um período de normalidade no país… Não temos uma governança normal nesse país”, disse Lula.

“Todo mundo sabe que eleição e mineração, só vamos saber o resultado depois da eleição. Sabemos que a eleição não é uma eleição qualquer. Nós temos um cidadão desequilibrado, um cidadão do mal, um cidadão que não foi capaz de derramar uma única lágrima por 670.000 vítimas da Covid-19”, disse Lula.

“Em sua última decisão impensada — mostrando que ele é desumano –, esse cidadão foi lá no Nordeste, sobrevoou áreas atingidas pelas chuvas, nem desceu, e foi para Santa Catarina andar de jet ski. Nós não estávamos habituados a ter pessoas assim”, disse o petista.

Para Lula, “Bolsonaro prima por contar mentira, é compulsivo”. O petista lembrou que o presidente e seus filhos foram eleitos ao longo de sucessivas eleições pela urna eletrônica e agora coloca em dúvida o sistema eleitoral.

“Esse cidadão quando começa a colocar em suspeição a urna eletrônica, ele não tá colocando em suspeição a urna, está colocando a sociedade brasileira, que é quem vai tirar ele do governo”, disse o petista.

“Bolsonaro não faz outra coisa a não ser jogar a responsabilidade de suas funções nas costas de outros, como faz ao responsabilizar a Petrobras pela crise dos combustíveis”, disse Lula.

O petista disse que o presidente deve decidir e não fazer “bravata”. “Bolsonaro não quer brigar com os acionistas que ficam com o lucro exorbitante da Petrobras”, disse Lula.