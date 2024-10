Lula apresenta projeto que aumenta pena para incêndios criminosos

O governo enviou ao Congresso, nesta terça-feira, 15, a proposta que aumenta as penas para crimes ambientais — especialmente para quem provocar queimadas — no país. A punição, nesse caso, aumentaria para até seis anos de reclusão e multa (a pena máxima atual é de quatro anos). As sugestões são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

As propostas de mudanças na lei nº 9.605/1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, foram apresentadas por Lula em cerimônia no Palácio do Planalto.

“Ninguém vai brincar com o clima. As pessoas terão que ser punidas severamente”, disse Lula ao falar da proposta de lei.

O ministro Ricardo Lewandowski explicou que crimes ambientais são gravíssimos e que os lucros dessa prática perdem apenas para o tráfico de drogas. “Esses delitos estão ligados não apenas ao desmatamento ilegal, mas ao tráfico de animais silvestres e ao garimpo ilegal”, disse.

Continua após a publicidade

Já Marina Silva disse que o agravamento da pena demonstra que não haverá mais a expectativa da certeza de impunidade. “A elevação da pena é fundamental para que aqueles que cometem crimes ambientais não venham com a expectativa de que terão punições alternativas ou redução de penas.”

As propostas são uma tentativa de alinhar a legislação brasileira aos padrões internacionais de proteção ao meio ambiente.