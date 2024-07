Lula aponta o entrave para a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia

O presidente Lula apontou a dificuldade dos europeus em “resolver suas próprias contradições internas” como o único entrave à conclusão do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A declaração foi feita nesta segunda-feira, durante o discurso do brasileiro na Cúpula do bloco econômico sul-americano, realizada em Assunção, no Paraguai.

O petista defendia que a atualização do Mercosul implica em “uma ambiciosa agenda comercial externa” e citou a assinatura do acordo do bloco com Singapura, o primeiro do grupo com um país asiático, fechado durante a presidência brasileira. Ele comentou ainda que, sob a atual liderança do presidente paraguaio, Santiago Peña, foi lançado o processo de negociação com os Emirados Árabes Unidos. E, na sequência, falou sobre as tratativas com a UE:

“Só não concluímos o acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições internas”, declarou.

Nos orgulhamos de ser o primeiro país do bloco a ratificar o Acordo de Livre Comércio com a Palestina, mas não posso deixar de lamentar que isso ocorra no contexto em que o povo palestino sofre com as consequências de uma guerra totalmente irracional.

“Espero que neste ano possamos aprofundar o diálogo sobre um acordo abrangente com a China”, complementou.