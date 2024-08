Lula aponta “histórico de erros da comunidade internacional” com Venezuela

O Planalto informou que o presidente Lula recebeu nesta terça-feira um telefonema do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, no qual comentou que “há um histórico de erros da comunidade internacional” com relação à Venezuela. Segundo o relato, o brasileiro citou especificamente a imposição de sanções ao regime de Nicolás Maduro e o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente, em 2019.

Na ligação, Trudeau “reforçou apoio às gestões do governo brasileiro em prol da democracia e da transparência do processo eleitoral na Venezuela e na promoção do diálogo e na prevalência do Estado de Direito”.

Lula, por sua vez, destacou os esforços de coordenação de Brasil, Colômbia e México pela “normalização” da situação política na Venezuela. “O mais importante é mantermos a América do Sul livre de conflitos, com prosperidade e harmonia”, declarou o presidente, ressaltando a importância do diálogo entre o governo Maduro e a oposição.

Durante a conversa, ele também convidou o primeiro-ministro canadense para a reunião de governos democráticos contra o extremismo, que será realizada à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, em setembro.