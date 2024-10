Lucas Paquetá é convocado a depor em CPI das Apostas no Senado

O jogador de futebol Lucas Paquetá, brasileiro e atual meio-campista do West Ham United, clube da Inglaterra, foi convocado nesta quarta-feira a prestar depoimento na CPI de Jogos e Apostas do Senado, no próximo dia 29.

Presidente da Comissão, o senador Jorge Kajuru (PSB), juntamente com outros senadores que compõem a CPI, decidiu transformar o convite feito a Paquetá em convocação. Assim, o jogador será obrigado a comparecer e prestar depoimento.

Paquetá é acusado de envolvimento em um suposto esquema ilegal de apostas. Em junho, moradores da ilha de Paquetá, onde o jogador nasceu, teriam apostado que o atleta levaria cartões amarelos em partidas da liga inglesa, na qual atua pelo West Ham. O jogador, então, levou cartões de forma suspeita e teria favorecido amigos nos sites de apostas.

O tio do jogador, Bruno Tolentino, também prestará depoimento à Comissão na mesma data. Em reportagem do UOL, ele admitiu ter feito, junto com seu filho, duas transferências via Pix somando 40.000 reais para Luiz Henrique, do Botafogo, quando o atacante ainda atuava pelo Real Betis, da Espanha, em 2023.