CPI das Apostas aprova convocação de Deolane e tio de Lucas Paquetá

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado aprovou nesta terça-feira a convocação da influenciadora Deolane Bezerra e de Bruno Tolentino, tio do jogador Lucas Paquetá, do West Ham, clube da Inglaterra.

Deolane é investigada pela Polícia Civil de Pernambuco em operação contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas e já foi presa mais de uma vez. No momento, cumpre prisão domiciliar.

Já Tolentino, o tio de Lucas Paquetá admitiu, em reportagem do UOL, ter feito, junto com seu filho, duas transferências via Pix somando 40.000 reais para Luiz Henrique, do Botafogo, quando o atacante ainda atuava pelo Real Betis, da Espanha, em 2023.

Na mesma reportagem, Tolentino disse que os repasses eram a restituição de um empréstimo feito por Luiz Henrique e não tinham qualquer relação com apostas esportivas.

Paquetá é investigado pela Federação Inglesa (FA, na sigla em inglês) sob suspeita de ter participado de manipulação de jogos para favorecer apostadores.

O nome de Luiz Henrique foi citado no início da investigação, mas, como jogava à época na Espanha, estava fora da jurisdição da FA, que não deu continuidade à apuração em relação ao atacante.