Lobista investigado por comprar decisões no STJ é preso pela PF

Investigado por compra de decisões judiciais no STJ e em outros tribunais do país, o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. Ele é um dos alvos da ação da PF deflagrada nesta terça-feira contra diferentes investigados por participação no esquema de corrupção envolvendo diferentes tribunais brasileiros.

Além da prisão de Andreson, Zanin determinou o afastamento de dois desembargadores. Por determinação do ministro, são cumpridos um mandado de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão em Mato Grosso, Pernambuco e no Distrito Federal, além de medidas cautelares como instalação de monitoramento eletrônico, afastamento das funções públicas de servidores e membros do Poder Judiciário, sequestro, arresto e indisponibilidade de bens e valores dos investigados.