Livro argentino sobre o “fenômeno” Javier Milei chega ao Brasil

Já lançado em 15 países, o livro “Milei – A revolução que eles não esperavam”, sobre a ascenção do presidente da Argentina, Javier Milei, será lançado no Brasil nesta sexta-feira e no sábado, em Santa Catarina. A obra foi escrita pelo jornalista Marcelo Duclos e pelo advogado Nicolás Márquez e conta a trajetória profissional e ideológica do economista até ele chegar à Casa Rosada, além de trazer aspectos que moldam a sua personalidade nada comum.

O livro de 320 páginas estará disponível para venda pela primeira vez no país a partir de sábado na “A Livraria” do BravaMall, na Praia Brava de Itajaí. No mesmo dia, às 13h, haverá tarde de autógrafos com a presença do coautor Marcelo Duclos. Na sexta, a tradução para o português da obra será lançada no Money Week 2024, evento de finanças realizado pela EQI Investimentos em Balneário Camboriú.

Segundo a sinopse, o livro “descreve uma história de vida e procura enquadrar as suas ideias políticas e econômicas como um liberal libertário. Sua ascensão foi tão meteórica que transcende todas as fronteiras imagináveis”.