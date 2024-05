Lira convoca líderes para reunião na segunda-feira sobre crise no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), convocou os líderes de bancadas da Casa para uma reunião em Brasília na manhã desta segunda-feira. Os deputados vão discutir medidas emergenciais que podem ser aprovadas para aliviar as consequências da tragédia provocada pelos temporais no Rio Grande do Sul.

Lira integra a comitiva liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em visita ao estado para acompanhar a situação de perto e ouvir demandas das autoridades que atuam na linha de frente do socorro às vítimas das enchentes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também viaja com o grupo.